Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)

У небі над Дніпром була веселка.

У понеділок, 1 травня, ввечері над Дніпром помітили подвійну веселку. Це досить рідкісне явище, адже для того, щоб з’явилася друга райдуга, необхідно щоб сонячні промені заломилися та відбилися двічі.

Нижня веселка була чітка та добре помітна, а побачити другу побічну було важче. Найкраще це природне явище було спостерігати у приватному секторі або на верхніх поверхах багатоквартирних будинків.

Подвійна веселка вважається добрим знаком. Якщо вам вдалося побачити це природне явище, то найближчим часом вам щаститиме.

Крім цього, веселка в небі віщує прихід теплих днів.

Дніпряни опублікували кілька неймовірних фото.

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