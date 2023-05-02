Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)

Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)

Сьогодні 10:50
просмотров

У небі над Дніпром була веселка.

Новости Днепра про Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)

У понеділок, 1 травня, ввечері над Дніпром помітили подвійну веселку. Це досить рідкісне явище, адже для того, щоб з’явилася друга райдуга, необхідно щоб сонячні промені заломилися та відбилися двічі. 

Нижня веселка була чітка та добре помітна, а побачити другу побічну було важче. Найкраще це природне явище було спостерігати у приватному секторі або на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. 

Подвійна веселка вважається добрим знаком. Якщо вам вдалося побачити це природне явище, то найближчим часом вам щаститиме. 

Крім цього, веселка в небі віщує прихід теплих днів. 

Дніпряни опублікували кілька неймовірних фото.

Новости Днепра про Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)

Новости Днепра про Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Хороший знак: у небі над Дніпром помітили рідкісну подвійну веселку (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    У Дніпрі на Монастирському острові розчищають берег: у чому причина

    У Дніпрі чистять Монастирський острів.

    Рух паралізовано: у Дніпрі біля Органного залу зібрався затор в обидва боки дороги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Рух паралізовано: у Дніпрі біля Органного залу зібрався затор в обидва боки дороги

    У Дніпрі на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Мічуріна величезний…

    Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи

    Сьогодні, 2 травня, у Кривому Розі можна почути звуки планових…

    Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

    Сьогодні, 2 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…

    Наверх