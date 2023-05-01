В Днепропетровской области горели дачный дом и гараж: уничтожено 5 авто

Сегодня ночью на территории садового товарищества, расположенного возле села Вербки Павлоградского района, произошел пожар - там горели дачный дом и гараж.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:42.

Прибыв на место, спасатели установили, что пламенем охвачены дачный дом и гараж, в котором находились пять автомобилей.

Возгорание локализовали в 03:31 и ликвидировали в 03:59. Огонь уничтожил дачный дом, гараж и все авто. Общая площадь пожара составила 90 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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