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  • Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиці

Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиці

Сьогодні 17:41
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За два двигуни вони хотіли виручити понад 400 тисяч доларів.

Новости Днепра про Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиці

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Двоє ділків із Дніпра хотіли заробити, продавши авіадвигуни до Ірану. За них підприємці просили 400 тисяч доларів.

Відомо, що замовники планували встановити ці двигуни у військово-транспортні літаки АН-74. Продаж такої продукції контролюється державою, тому зловмисники хотіли вивезти запчастини під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Щоб це вдалося зробити, вони підробляли транспортні декларації. 

Як зазначили в СБУ, силовикам вдалося зупинити їх діяльність. 

Авіадвигуни ділки вкрали з балансу одного із ліквідованих держпідприємств. Зловмисники збиралися зробити “косметичний” ремонт, щоб продати запчастини, як нові. Зберігали їх в ангарі. 

Відомо, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

Наразі запчастини вилучили та відправили на експертизу, щоб вирішити чи можна їх передати на потреби оборони України. 

Триває розслідування. 

Новости Днепра про Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиці

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Новости Днепра про Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиціРусский

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