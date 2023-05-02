Підприємці із Дніпра хотіли продати Ірану двигуни для військових літаків: подробиці

За два двигуни вони хотіли виручити понад 400 тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Двоє ділків із Дніпра хотіли заробити, продавши авіадвигуни до Ірану. За них підприємці просили 400 тисяч доларів.

Відомо, що замовники планували встановити ці двигуни у військово-транспортні літаки АН-74. Продаж такої продукції контролюється державою, тому зловмисники хотіли вивезти запчастини під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Щоб це вдалося зробити, вони підробляли транспортні декларації.

Як зазначили в СБУ, силовикам вдалося зупинити їх діяльність.

Авіадвигуни ділки вкрали з балансу одного із ліквідованих держпідприємств. Зловмисники збиралися зробити “косметичний” ремонт, щоб продати запчастини, як нові. Зберігали їх в ангарі.

Відомо, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

Наразі запчастини вилучили та відправили на експертизу, щоб вирішити чи можна їх передати на потреби оборони України.

Триває розслідування.

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