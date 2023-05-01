Залишилося двоє синів: у Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка

Про сумну звістку повідомив дніпровський журналіст та колега загиблої Влад Малько на своїй сторінці на Facebook.
Раптово пішла з життя журналістка Анна-Марія Чеберяк. Про її смерть стало відомо 22 квітня.
Серцево-легенева недостатність. Молода, талановита, – зазначив журналіст.
У Анни-Марії залишилося двоє синів 10 та 14 років, а чоловік вважається зниклим безвісти на війні. Дітьми тепер опікуватимуться бабусі та дідусі.
Якщо хтось із колег та небайдужих людей має можливість допомогти, залишу картку матері чоловіка, – йдеться в дописі.
Читайте також:
Автор:
Біля дніпровської лікарні бачили людей зі фаерами.
Жінці не сподобалася нова довжина волосся.
У Дніпрі зграя щурів оселилася посеред одного із дворів.
Біля однієї з музичних шкіл на лівому березі Дніпра кілька…