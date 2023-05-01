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  • Залишилося двоє синів: у Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка

Залишилося двоє синів: у Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка

Сьогодні 15:59
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У Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка.

Новости Днепра про Залишилося двоє синів: у Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка

Про сумну звістку повідомив дніпровський журналіст та колега загиблої Влад Малько на своїй сторінці на Facebook.

Раптово пішла з життя журналістка Анна-Марія Чеберяк. Про її смерть стало відомо 22 квітня. 

Серцево-легенева недостатність. Молода, талановита, – зазначив журналіст.

У Анни-Марії залишилося двоє синів 10 та 14 років, а чоловік вважається зниклим безвісти на війні. Дітьми тепер опікуватимуться бабусі та дідусі. 

Якщо хтось із колег та небайдужих людей має можливість допомогти, залишу картку матері чоловіка, – йдеться в дописі. 
 
Картка мами чоловіка Анни-Марії – 5168 7456 0788 1239, Чеберяк Тетяна Олександрівна.
 

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Новости Днепра про Залишилося двоє синів: у Дніпрі раптово пішла з життя молода журналісткаУкраїнська

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