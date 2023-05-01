Залишилося двоє синів: у Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка

У Дніпрі раптово пішла з життя молода журналістка.

Про сумну звістку повідомив дніпровський журналіст та колега загиблої Влад Малько на своїй сторінці на Facebook.

Раптово пішла з життя журналістка Анна-Марія Чеберяк. Про її смерть стало відомо 22 квітня.

Серцево-легенева недостатність. Молода, талановита, – зазначив журналіст.

У Анни-Марії залишилося двоє синів 10 та 14 років, а чоловік вважається зниклим безвісти на війні. Дітьми тепер опікуватимуться бабусі та дідусі.

Якщо хтось із колег та небайдужих людей має можливість допомогти, залишу картку матері чоловіка, – йдеться в дописі.

Картка мами чоловіка Анни-Марії – 5168 7456 0788 1239, Чеберяк Тетяна Олександрівна.

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