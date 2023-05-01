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Завтра у Дніпрі світла не буде 12 годин: адреси

Сьогодні 18:49
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Новости Днепра про Завтра у Дніпрі світла не буде 12 годин: адреси

У Дніпрі у вівторок, 2 травня, у деяких мешканців будуть вимикати світло на 12 годин – з 08:00 до 20:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії, повідомляють у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Так, 2 травня з 08:00 до 20:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Міського Лісу (Нахімова): 57;
  • просп. Олександра Поля: 82, 82А, 84, 84А, 86, 88, 90, 90А, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 98В, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 102Д;
  • вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
  • вул. Інженерна: 4, 6;
  • вул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницького: 125.

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Новости Днепра про Завтра у Дніпрі світла не буде 12 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про Завтра у Дніпрі світла не буде 12 годин: адресиРусский

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