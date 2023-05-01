Завтра у Дніпрі світла не буде 12 годин: адреси

У Дніпрі у вівторок, 2 травня, у деяких мешканців будуть вимикати світло на 12 годин – з 08:00 до 20:00.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії, повідомляють у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Так, 2 травня з 08:00 до 20:00 світла не буде за адресами:
Радимо зарядити повербанки та телефони!
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