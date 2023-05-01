Як повідомили у поліції, 54-річний батько завдав 31-річному сину удар ножем у груди. На жаль, поранення виявилося несумісне із життям.
Поліцейські встановили обставини події та затримали зловмисника. Знаряддя злочину – ніж – вилучили та направили на експертизу.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті.
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