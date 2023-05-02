В Днепре разбили и облили пивом Котобус

В Днепре взрослые поиздевались над Котобусом в сквере Металлургов.

Зелененький Котобус в сквере Металлургов пострадал от вандалов. Его залили пивом и разбили. Повлияли и затяжные дожди. Из-за постоянной влаги деревянный пол просел и деформировался.

Котобус установили еще в 2021 году, когда приступили к реконструкции сквера Металлургов. Зеленая постройка, похожая на мультяшный автобус из известного аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо», предназначена для использования детьми, но взрослые иногда забираются внутрь и отдыхают с алкоголем. Об этом пишет «НМ«.

Во вторник, 2 мая, коммунальщики приступили к ремонту сооружения. Они уже демонтировали старый разрушенный деревянный пол Котобуса. В планах еще обустраивать металлическую решетку качественной и плотной OSB – плитой.

Кроме того, сотрудники КП моют другие фигуры, где вандалы оставили надписи и рисунки.

Напомним, реконструкцию сквера Металлургов начали еще в 2021 году и должны были закончить в 2022, но из-за войны работы приостановили. Раньше мы писали, что у Котобуса появились новые сказочные друзья.

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