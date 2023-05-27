В Днепропетровской области разыскивают 25-летнюю девушку: ушла из дома 23 мая и не вернулась

В Каменском исчезла 25-летняя Наталья Волобуева. 23 мая она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Известно, что она может быть в Кривом Роге.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие.
Была одета: в черные лосины, черно-белые кроссовки.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: (068) 777-0-112, «102».
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