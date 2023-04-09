В Иране установили камеры на улицах, которые будут находить женщин без хиджаба

Об этом сообщает BBC.
В Иране решили искать «нарушительниц», не покрывающих голову в публичных местах, с помощью видеокамер. Местная полиция заявила, что женщин, которых поймают без хиджаба, предупредят «о последствиях». Власти считают, что такие меры помогут бороться с сопротивлением гражданок, не желающих выполнять закон о ношение хиджаба.
Силовики используют умные камеры и другие инструменты для идентификации и отправки предупреждающих сообщений нарушителям.
Напомним, в сентябре 2022 года в Иране в больнице скончалась 22-летняя иранская курдка Махса Амини. Девушку арестовали за то, что она была на улице без хиджаба, а «полицейские морали» жестоко избили ее за это. От полученных травм она скончалась.
После ее смерти в стране разгорелись протесты против диктаторского режима. Молодежь требовала справедливого расследования смерти Амини и смягчения законов, связанных с ношением хиджаба.
Силовики пытались разыграть протестующих, стреляя в них. По подсчетам правозащитников, во время протестов в Иране погибли не менее 517 протестующих. Более 19 200 человек арестовали и угрожали казнить. Известно, что четыре человека все же казнили за протесты, а остальных пообещали помиловать. Впрочем, власти не предоставляли никакой официальной информации о количестве убитых протестующих.
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