Тайное исчезновение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон: стало известно, что с ней произошло

У 42-летней принцессы Уэльской, супруги наследника британского престола Уильяма Кэтрин (Кейт Миддлтон) диагностировали онкологическое заболевание.
Об этом сама принцесса сообщила во время видеообращения 22 марта.
Кейт в видео сообщила, что у нее диагностирован рак. Онкологию нашли во время операции на брюшной полости, которую Миддлтон совершили в январе. Врачи заподозрили, что у женщины проблемы со здоровьем. После нескольких тестов эта версия подтвердилась.
Подробности Кейт не рассказала, но отметила, что начала курс «превентивной химиотерапии». Кэтрин планирует сосредоточиться на лечении и вернуться к выполнению государственных дел, когда это позволит ее состояние здоровья.
Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. Таинственное исчезновение принцессы Вельской Кэтрин Миддлтон обеспокоило поклонников. Пользователи в интернете начали создавать конспирологические теории по поводу того, что произошло с ней. Подлил масло в огонь снимок, где Кейт была вместе с детьми. Известные платформы по размещению фото отказались ставить фотографию, потому что заподозрили, что она отфотошоплена.
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