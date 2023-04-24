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Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

Сегодня 18:45
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Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены более 30 вражеских атак и продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

В течение суток противник нанес шесть ракетных и 47 авиационных ударов. Россияне совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток были осуществлены обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромовое. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них — Новоселка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области и город Херсон.

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