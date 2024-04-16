Завтра в Днепре популярные трамваи изменят график движения

К сведению пассажиров! 17 апреля 2024 года будут внесены изменения в работу трамваев №5, №12 и №16.
Закончат работу раньше трамвае №5 и №12. Последние отправления:
– маршрут №5
• от ж/м Западный в 20:13;
• от Университета науки и технологий в 21:02;
– маршрут №12
• от пл. Старомостова в 19:47;
• от завода Металлоизделий в 20:42.
Также отменяются рейсы маршрута №16:
– от ул. Игоря Сикорского в 21:22;
– от ул. Бориса Кротова в 21:52.
Изменения связаны с ремонтом пути по просп. Леси Украинки.
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