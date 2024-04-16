Завтра в Днепре популярные трамваи изменят график движения

– от ул. Игоря Сикорского в 21:22; – от ул. Бориса Кротова в 21:52.

– маршрут №12 • от пл. Старомостова в 19:47; • от завода Металлоизделий в 20:42.

– маршрут №5 • от ж/м Западный в 20:13; • от Университета науки и технологий в 21:02;

К сведению пассажиров! 17 апреля 2024 года будут внесены изменения в работу трамваев №5, №12 и №16.

Как выглядит один из последних домов в районе бывших Городских Дач Екатеринослава: нет половины крыши и стены (ФОТО) Район Городских Дач в Екатеринославе возник предположительно в середине 1830-х годов. На то время границами города считалась нынешняя улица Святослава Хороброго, Гоголя, Моссаковского, а все что за ними было загородной территорией. Первые загородные дачи появились в Екатеринославе на современной улице… 3 просмотров