Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ситуація на фронті сьогодні 24 квітня

Сьогодні 18:45
просмотров

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там відбито понад 30 ворожих атак та тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Новости Днепра про Ситуація на фронті сьогодні 24 квітня

Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів. росіяни здійснили 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби було здійснено обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Кучерівка, Шалигіне, Іскрисківщина та Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське у Луганській області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

Також Росія продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Так, у Голубівці, Луганської області, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито два ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника”, – повідомили у Генштабі.

Читайте також:

Новости Днепра про Ситуація на фронті сьогодні 24 квітняУкраїнська Новости Днепра про Ситуація на фронті сьогодні 24 квітняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нові котли та додаткові генератори: Філатов показав, як Дніпро готується до опалювального сезону
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:30
    Нові котли та додаткові генератори: Філатов показав, як Дніпро готується до опалювального сезону

    Дніпро готується до наступного опалювального сезону — системно і заздалегідь.

    У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області
    Новини Дніпра
    20.04.2023 20:13
    У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області

    20 квітня в столиці пройшов Міжнародний саміт міст та регіонів,…

    Філатов провів чергову сесію в ZOOM і закликав депутатів повертатися до очних засідань
    Новини Дніпра
    19.04.2023 14:45
    Філатов провів чергову сесію в ZOOM і закликав депутатів повертатися до очних засідань

    19 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов провів 36-ту чергову…

    На околицях Дніпра знищено ворожий дрон
    Новини Дніпра
    18.04.2023 23:14
    На околицях Дніпра знищено ворожий дрон

    Слава ЗСУ!

    Наверх