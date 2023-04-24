Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги

Совсем недавно Днепр и область страдали от подтоплений.

Река затапливала все: пляжи, набережную, косу на Победе, частные дома и дачные усадьбы.

Воды стало больше и возле сквера «Прибрежного». Туда даже приплыла пара диких лебедей.

Горожане подкармливают белых красавцев и фотографируют.

Сейчас уровень воды в реке снизился, но пернатые супруги решили остаться на новом месте.

А так сейчас выглядит заброшенный пляж возле сквера «Прибрежный».

Напомним, ранее мы писали, что Днепр и область страдают от подтоплений: что стало причиной.

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