Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги

Река затапливала все: пляжи, набережную, косу на Победе, частные дома и дачные усадьбы.
Воды стало больше и возле сквера «Прибрежного». Туда даже приплыла пара диких лебедей.
Горожане подкармливают белых красавцев и фотографируют.
Сейчас уровень воды в реке снизился, но пернатые супруги решили остаться на новом месте.
А так сейчас выглядит заброшенный пляж возле сквера «Прибрежный».
Напомним, ранее мы писали, что Днепр и область страдают от подтоплений: что стало причиной.
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