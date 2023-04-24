Ушел из дома, потому что хотел пазлы: в Днепре нашли пропавшего 6-летнего мальчика

В понедельник, 24 апреля, в Днепре с самого утра искали ушедшего из дома 6-летнего мальчика.
Как рассказали в патрульной полиции, мама мальчика позвонила по телефону на «102» и рассказала, что ее сын ушел из дома. По всей вероятности, он открыл ворота, пока женщина работала. Она пыталась найти ребенка самостоятельно, но безрезультатно.
Полицейские начали настоящую спецоперацию, чтобы найти маленького беглеца. К поискам привлекли не только правоохранителей, но и волонтеров и неравнодушных горожан. Маму взяли на борт патрульного авто и начали проверять близлежащие территории.
Просмотрев видео с городских камер видеонаблюдения, патрульные отследили направление движения малыша. Они проверили детские площадки и дворы, а затем отправились в один из торговых центров.
Как оказалось, мальчик пошел в магазин игрушек. С них все было хорошо. Маленький путешественник объяснил, что хотел пазлы, поэтому пришел в магазин. Мама малыша поблагодарила полицейских. Судя по фото, которое сделали патрульные, пазлы ребенок получил.
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