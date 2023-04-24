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В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Сегодня 10:21
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Поздним вечером 23 апреля в небе над Украиной было заметно необычное свечение.

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Пользователи соцсетей предполагают, что это могло быть полярное сияние, так как небо в разных областях нашей страны окрасилось в характерные оттенки розового, а местами и зеленого.

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

В частности, о сиянии в небе сообщили жители Киевской и Львовской областей.

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Необычное свечение было в небе над Черниговской, Черкасской и Ровенской областями, а также на Волыни. Это явление наблюдалось и в Беларуси.

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

По словам астронома, сотрудника Харьковского планетария Владимира Кажанова, полярное сияние в Украине было видно из-за мощной магнитной бури.

В ночь с 23 на 24 апреля 2023 г. в Украине и многих странах Северного полушария Земли наблюдалось яркое полярное сияние! Произошла мощная геомагнитная буря G4 (Kp=8), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад, – сообщил Кажанов.

Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

Очень красиво! 

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Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)Українська Новости Днепра про В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)Русский

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