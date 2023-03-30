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  • Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки

Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки

Сегодня 17:31
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Си Цзиньпин планирует войну против Тайваня.

Новости Днепра про Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки

Глава Китая Си Цзиньпин готовит страну к войне. Такое мнение высказали аналитики издания Foreign Affairs.

Журналисты проанализировали недавние речи китайского лидера и пришли к выводу, что Китай готовится к войне. В частности, на это указывает, что Си Цзиньпин только за март четыре раза в своих выступлениях упомянул о войне и призвал своих генералов «насмело бороться.»

Скорее всего, грядущая война будет направлена на захват Тайваня. Аналитики утверждают, что Си Цзиньпин учится на опыте своего российского коллеги и корректирует свои будущие действия.

Пока слишком рано говорить наверняка, что означают эти события. Конфликт не определен или неизбежен. Но что-то изменилось в Пекине, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать.

Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово, — сообщает издание.

Журналисты назвали тревожные признаки того, что Си Цзиньпин действительно готов к войне. Они призывают мировых политиков не игнорировать их.

Увеличение оборонного бюджета

Недавно правительство Китая объявило об увеличении оборонного бюджета страны на 7,2%. Отмечается, что за последнее десятилетие расходы на оборону увеличились вдвое. Это при том, что Китай может публично занижать расходы по обороне, поэтому настоящей цифры мы не знаем. Кроме этого, страна планирует уменьшить зависимость от иностранного импорта зерна.

Новые военные законы

В Китае вводят новые законы о военной готовности, а в части страны, граничащей с Тайваньским проливом, создают новые бомбоубежища и военные госпитали. В частности, «мобилизационные офисы» открыли почти по всей стране: в Пекине, Хубее, Хунане, Фуцзяне, Шанхае и т.д.

В декабре введен новый закон, который поможет армии привлекать резервные силы и пополнять боевые подразделения. Отмечается, что в этом вопросе глава Китая «вдохновляется» неудачами российского коллеги во время мобилизации и пытается не допустить ошибок.

«Охота на ведьм»

Изменения вводятся в уголовном законодательстве для военного времени, которое поможет военно-политическому руководству корректировать правовые положения о расследованиях и вынесении приговоров. Вероятно, таким образом, Китай готовится к преследованию лиц, которые будут против захвата Тайваня.

Журналисты также отмечают, что представители ультранационалистических движений уже готовят перечень лиц, которые должны быть внесены в «черный список». Туда попадут сторонники независимого Тайваня, в частности, нынешний вице-президент Тайваня Уильямом Лай Чинте, если они не изменят свое поведение.

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Новости Днепра про Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признакиУкраїнська Новости Днепра про Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признакиРусский

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