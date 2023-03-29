В Днепре на некоторых участках дороги увеличат ограничение скорости движения: подробности

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В Днепре с 1 апреля по 1 ноября будут действовать определенные сезонные изменения.

Так, в городе на некоторых участках дороги увеличат ограничение скорости движения транспортных средств.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

До 70 км/ч будет разрешено ездить на 7 участках:

Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

Набережная Заводская (за исключением участков: за 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Павлова; от выезда из шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост;за 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена») и улица Метростроевская);

Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 «Днепр»);

ул. Маршала Малиновского (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

Центральный мост;

Кайдакский мост.

Отмечается, что этот список определен решением горсовета №818 от 25 августа 2020 года. На указанных участках будут размещены соответствующие дорожные знаки.

Также на Полтавском шоссе увеличивается ограничение скорости движения транспортных средств до 90 км/ч.

Напомним, ранее мы писали, что в департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки.

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