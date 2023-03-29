В Днепре на некоторых участках дороги увеличат ограничение скорости движения: подробности

В Днепре с 1 апреля по 1 ноября будут действовать определенные сезонные изменения.
Так, в городе на некоторых участках дороги увеличат ограничение скорости движения транспортных средств.
Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.
До 70 км/ч будет разрешено ездить на 7 участках:
Отмечается, что этот список определен решением горсовета №818 от 25 августа 2020 года. На указанных участках будут размещены соответствующие дорожные знаки.
Также на Полтавском шоссе увеличивается ограничение скорости движения транспортных средств до 90 км/ч.
Напомним, ранее мы писали, что в департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки.
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