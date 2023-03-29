В департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Так, с 1 апреля придется платить за парковки:
В департаменте отмечают, что оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года. Паркоматы на этих площадках заработают, информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.
Следует отметить, что вчера Денис Селин, руководитель ОО «Платформа Громадский контроль», сообщал, что апелляционный суд отменил три решения исполкома Днепровского городского совета по установлению тарифов на услуги по парковке автомобилей в городе.
С сегодняшнего дня (28 марта, – авт.) все парковки бесплатные. Снесено три решения, которыми устанавливались как коэффициенты на парковки, зонинг, так и тарифы на парковки, – написал Денис Селин.
Но о каких именно решениях идет речь, пока неизвестно. Постановление суда появится в течение 10 дней.
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