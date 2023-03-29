В департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки

В Днепре с 1 апреля возобновляется оплата за парковку на семи площадках возле зон отдыха.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Так, с 1 апреля придется платить за парковки:

на подъезде к парку им. Шевченко;

ул. Сичеславская Набережная, в районе дома №57-А, АЗС «Юкон»;

ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;

ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырском острове;

ул. Маршала Малиновского, напротив дома №2;

ул. Набережная Победы, в районе дома №37-Д;

ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный».

В департаменте отмечают, что оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года. Паркоматы на этих площадках заработают, информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.

Следует отметить, что вчера Денис Селин, руководитель ОО «Платформа Громадский контроль», сообщал, что апелляционный суд отменил три решения исполкома Днепровского городского совета по установлению тарифов на услуги по парковке автомобилей в городе.

С сегодняшнего дня (28 марта, – авт.) все парковки бесплатные. Снесено три решения, которыми устанавливались как коэффициенты на парковки, зонинг, так и тарифы на парковки, – написал Денис Селин.

Но о каких именно решениях идет речь, пока неизвестно. Постановление суда появится в течение 10 дней.

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