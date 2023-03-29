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В департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки

Сегодня 17:29
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В Днепре с 1 апреля возобновляется оплата за парковку на семи площадках возле зон отдыха.

Новости Днепра про В департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Так, с 1 апреля придется платить за парковки:

  • на подъезде к парку им. Шевченко;
  • ул. Сичеславская Набережная, в районе дома №57-А, АЗС «Юкон»;
  • ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;
  • ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырском острове;
  • ул. Маршала Малиновского, напротив дома №2;
  • ул. Набережная Победы, в районе дома №37-Д;
  • ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный».

В департаменте отмечают, что оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года. Паркоматы на этих площадках заработают, информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.

Новости Днепра про В департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки

Следует отметить, что вчера Денис Селин, руководитель ОО «Платформа Громадский контроль», сообщал, что апелляционный суд отменил три решения исполкома Днепровского городского совета по установлению тарифов на услуги по парковке автомобилей в городе.

С сегодняшнего дня (28 марта, – авт.) все парковки бесплатные. Снесено три решения, которыми устанавливались как коэффициенты на парковки, зонинг, так и тарифы на парковки, – написал Денис Селин.

Новости Днепра про В департаменте транспорта сообщили, где в Днепре будут платные парковки

Но о каких именно решениях идет речь, пока неизвестно. Постановление суда появится в течение 10 дней.  

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