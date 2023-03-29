В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

Врачи боролись за его жизнь больше недели.

Об этом сообщили на странице волонтерской организации Inicjatywa Nehemiasz.

Польский волонтер получил ранение еще 16 марта, когда развозил продукты в Донецкой области. Вместе с коллегой они попали под обстрел на трассе Константинтиновка – Часов Яр. К сожалению, Марек получил тяжелые ранения. Без сознания его доставили в одну из больниц Днепра, а когда его состояние немного стабилизировали – перевезли в Киев.

Медики отчаянно боролись за жизнь волонтера, получившего серьезные травмы, но утром 28 марта стало известно, что сердце Марека остановилось.

Отмечается, что Марек или, как его называли, украинские коллеги — «Медведик», занимался гуманитарной помощью с осени прошлого года. В частности, он бывал в Ирпене, Фастове, Запорожской и Донецкой областях, где помогал развозить продукты людям. Товарищи рассказывают, что Марек серьезно готовился к своим выездам, готовился к поездкам и взаимодействовал с украинскими волонтерами.

Он даже прошел спецкурс Американского фонда для добровольцев, ездящих на прифронтовые территории, где научился азам квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, на днях на растяжке подорвалась кинологиня из «Антареса» Лариса Борисенко. Она вместе с напарником Вячеславом выполняла задачи по поиску погибших бойцов в Харьковской области. Оба выжили, но сейчас находятся в днепровской больнице.

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