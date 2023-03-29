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  • В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

Сегодня 17:25
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Врачи боролись за его жизнь больше недели.

Новости Днепра про В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

Об этом сообщили на странице волонтерской организации Inicjatywa Nehemiasz.

Польский волонтер получил ранение еще 16 марта, когда развозил продукты в Донецкой области. Вместе с коллегой они попали под обстрел на трассе Константинтиновка – Часов Яр. К сожалению, Марек получил тяжелые ранения. Без сознания его доставили в одну из больниц Днепра, а когда его состояние немного стабилизировали – перевезли в Киев.

Медики отчаянно боролись за жизнь волонтера, получившего серьезные травмы, но утром 28 марта стало известно, что сердце Марека остановилось.

Отмечается, что Марек или, как его называли, украинские коллеги — «Медведик», занимался гуманитарной помощью с осени прошлого года. В частности, он бывал в Ирпене, Фастове, Запорожской и Донецкой областях, где помогал развозить продукты людям. Товарищи рассказывают, что Марек серьезно готовился к своим выездам, готовился к поездкам и взаимодействовал с украинскими волонтерами.

Он даже прошел спецкурс Американского фонда для добровольцев, ездящих на прифронтовые территории, где научился азам квалифицированной медицинской помощи.

Новости Днепра про В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

Новости Днепра про В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

Напомним, на днях на растяжке подорвалась кинологиня из «Антареса» Лариса Борисенко. Она вместе с напарником Вячеславом выполняла задачи по поиску погибших бойцов в Харьковской области. Оба выжили, но сейчас находятся в днепровской больнице.

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