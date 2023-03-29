В больнице скончался тяжело раненный польский волонтер, которого спасали в Днепре

Об этом сообщили на странице волонтерской организации Inicjatywa Nehemiasz.
Польский волонтер получил ранение еще 16 марта, когда развозил продукты в Донецкой области. Вместе с коллегой они попали под обстрел на трассе Константинтиновка – Часов Яр. К сожалению, Марек получил тяжелые ранения. Без сознания его доставили в одну из больниц Днепра, а когда его состояние немного стабилизировали – перевезли в Киев.
Медики отчаянно боролись за жизнь волонтера, получившего серьезные травмы, но утром 28 марта стало известно, что сердце Марека остановилось.
Отмечается, что Марек или, как его называли, украинские коллеги — «Медведик», занимался гуманитарной помощью с осени прошлого года. В частности, он бывал в Ирпене, Фастове, Запорожской и Донецкой областях, где помогал развозить продукты людям. Товарищи рассказывают, что Марек серьезно готовился к своим выездам, готовился к поездкам и взаимодействовал с украинскими волонтерами.
Он даже прошел спецкурс Американского фонда для добровольцев, ездящих на прифронтовые территории, где научился азам квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, на днях на растяжке подорвалась кинологиня из «Антареса» Лариса Борисенко. Она вместе с напарником Вячеславом выполняла задачи по поиску погибших бойцов в Харьковской области. Оба выжили, но сейчас находятся в днепровской больнице.
Читайте также:
Автор:
Наиболее дешевые дома в Днепре продают в Чечеловском, Новокодацком и…
В Кривом Роге "накрыли" семейный наркобизнес.
В Днепре закончили ликвидацию банка, длившуюся 8 лет.
Каждая улица и проспект Днепра имеет свою историю, они так…
Наиболее дешевые дома в Днепре продают в Чечеловском, Новокодацком и АНД районах. В них проведены все коммуникации, во дворах есть место для авто, растут плодовые деревья и стоят различные постройки – от летней кухни до вольера для собак. Журналисты dnepr.info…
В Каменском пьяный мужчина травмировался, когда упал в погреб.
В Кривом Роге "накрыли" семейный наркобизнес.
В Днепре закончили ликвидацию банка, длившуюся 8 лет.
Каждая улица и проспект Днепра имеет свою историю, они так непохожи друг на друга в архитектурном плане и сложно представить, что их мог проектировать один и тот же зодчий. Но тем не менее так бывает. Самый длинный дом на проспекте…
Наша гордость!
В Днепре цветет калина Фаррера.
В Днепре закрыли "пункты несокрушимости",
Важно!
Вблизи Днепра можно найти причудливые грибы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!