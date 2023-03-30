Сі Цзіньпін готує Китай до майбутньої війни: аналітики назвали тривожні ознаки

Сі Цзіньпін планує війну проти Тайваню.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін готує країну до війни. Таку думку висловили аналітики видання Foreign Affairs.

Журналісти проаналізували нещодавні промови китайського лідера та прийшли до висновку, що Китає готується до війни. Зокрема, на це вказує те, що Сі Цзіньпін тільки за березень чотири рази у своїх виступах згадав про війну та закликав своїх генералів “насмілитися боротися.”

Скоріше за все, майбутня війна буде спрямована на захоплення Тайваню. Аналітики стверджують, що Сі Цзіньпін вчиться на досвіді свого російського колеги та коректує свої майбутні дії.

Наразі занадто рано говорити напевно, що означають ці події. Конфлікт не є визначеним або неминучим. Але щось змінилося в Пекіні, що політики і бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово, – повідомляє видання.

Журналісти назвали тривожні ознаки того, що Сі Цзіньпін справді готовий до війни. Вони закликають світових політиків не ігнорувати їх.

Збільшення оборонного бюджету

Нещодавно уряд Китаю оголосив про збільшення оборонного бюджету країни на 7,2%. Зазначається, що за останнє десятиліття, витрати на оборону збільшилися вдвоє. Це при тому, що Китай може публічно занижувати витрати на оборону, тому справжньої цифри ми не знаємо. Крім цього, країна планує зменшили залежність від іноземного імпорту зерна.

Нові військові закони

У Китаї вводять нові закони про військову готовність, а у частині країни, яка межує з Тайванською протокою створюють нові бомбосховища та військові госпіталі. Зокрема, “мобілізаційні офіси” відкрили майже по всій країні: у Пекіні, Хубеї, Хунані, Фуцзяні, Шанхаї та ін.

У грудні запровадили новий закон, який допоможе армії залучати резервні сили та поповнювати бойові підрозділи. Зазначається, що в цьому питанні очільник Китаю “надихається” невдачами російського колеги під час мобілізації та намагається не допустити помилок.

“Полювання на відьом”

Зміни вводять в кримінальному законодавстві для військового часу, яке допоможе військово-політичному керівництві коригувати правові положення щодо розслідувань та винесення вироків. Ймовірно, таким чином Китай готується до переслідування осіб, які будуть проти захоплення Тайваню.

Журналісти також зазначають, що представники ультранаціоналістичних рухів вже готують перелік осіб, який мають внести до “чорного списку”. Туди потраплять прихильники незалежного Тайваню, зокрема, нинішній віце-президент Тайваню Вільямом Лай Чінте, якщо вони не змінять свою поведінку.

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