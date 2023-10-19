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Студентка медколледжа из Павлограда выманила 86 тысяч гривен через «єПоддержку»

Сегодня 15:46
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Несовершеннолетняя студентка выманила 86 тысяч гривен, воспользовавшись фишинговыми ссылками.

Новости Днепра про Студентка медколледжа из Павлограда выманила 86 тысяч гривен через

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, несовершеннолетняя студентка Павлоградского медицинского колледжа выманила у женщины 86 тысяч гривен. Для этого в январе этого года она приобрела фишинговую ссылку, к которой привязала свою карточку. Позже девушка опубликовала ее на различных ресурсах, под видом социальной помощи от государства в єПоддержке.

На ссылку «клюнула» женщина, которая решила зарегистрироваться в фейковой «єПоддержке» и заполнила в фишинговой ссылке все свои банковские данные. Впоследствии студентка передала себе со счета потерпевшей 18 400 грн.

В феврале удалось заманить еще одну жертву — мужчину, который тоже зарегистрировался в фейковом приложении. На этот раз студентка забрала у жертвы 48 000 грн, а впоследствии – создала электронную копию банковской карты потерпевшего и сняла с нее еще 19 500 грн.

Впоследствии потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители разоблачили несовершеннолетнюю мошенницу.

Во время суда студентка раскаялась. Она объяснила, что деньги ей были нужны, потому что у ее семьи финансовые проблемы. Впрочем, мать несовершеннолетней опровергла слова дочери и считает, что у них достаточно денег, а о преступление девушки узнала от правоохранителей.

Суд признал девушку виновной по ч.3 ст. 190 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на один год испытательного.

Также студентка должна вернуть потерпевшему мужчине 67 500 грн и выплатить 5000 грн моральной компенсации. О том, как подозреваемая должна возвращать средства первой потерпевшей, в приговоре суда речь не идет.

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