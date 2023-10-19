Суд визнав дівчину винною за  ч.3 ст. 190 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на один рік іспитового. 

Також студентка повинна повернути потерпілому чоловіку 67 500 грн та виплатити 5000 грн моральної компенсації. Про те, як підозрювана повинна повертати кошти першій потерпілій, у вироку суду не йдеться. 