Неповнолітня студентка виманила 86 тисяч гривень, скориставшись фішинговими посиланнями.
За даними слідства, неповнолітня студентка Павлоградського медичного коледжу виманила у жінки 86 тисяч гривень. Для цього у січні цього року вона придбала фішингове посилання, до якого прив’язала свою картку. Пізніше дівчина опублікувала його на різних ресурсах, під виглядом соціальної допомоги від держави у єПідтримці.
На посилання “клюнула” жінка, яка виріши вирішила зареєструватись у фейковій “єПідтримці” та заповнила у фішинговому посиланні усі свої банківські дані. Згодом студентка переказала собі з рахунку потерпілої 18 400 грн.
У лютому вдалося заманити ще одну жертву – чоловіка, який теж зареєструвався у фейковій єПідтримці. Цього разу студентка забрала у жертви 48 000 грн, а згодом – створила електронну копію банківської картки потерпілого та зняла з неї ще 19 500 грн.
Згодом потерпілі звернулися до поліції. Правоохоронці викрили неповнолітню шахрайку.
Під час суду студентка розкаялася. Вона пояснила, що гроші їй були потрібні, бо у родині були фінансові проблеми. Втім, мати неповнолітньої спростувала слова доньки та вважає, що в них достатньо грошей, а про злочин дівчини дізналася від правоохоронців.
Суд визнав дівчину винною за ч.3 ст. 190 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на один рік іспитового.
Також студентка повинна повернути потерпілому чоловіку 67 500 грн та виплатити 5000 грн моральної компенсації. Про те, як підозрювана повинна повертати кошти першій потерпілій, у вироку суду не йдеться.