Неповнолітня студентка виманила 86 тисяч гривень, скориставшись фішинговими посиланнями.

Про це йдеться у вироку, опублікованою на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

За даними слідства, неповнолітня студентка Павлоградського медичного коледжу виманила у жінки 86 тисяч гривень. Для цього у січні цього року вона придбала фішингове посилання, до якого прив’язала свою картку. Пізніше дівчина опублікувала його на різних ресурсах, під виглядом соціальної допомоги від держави у єПідтримці.

На посилання “клюнула” жінка, яка виріши вирішила зареєструватись у фейковій “єПідтримці” та заповнила у фішинговому посиланні усі свої банківські дані. Згодом студентка переказала собі з рахунку потерпілої 18 400 грн.

У лютому вдалося заманити ще одну жертву – чоловіка, який теж зареєструвався у фейковій єПідтримці. Цього разу студентка забрала у жертви 48 000 грн, а згодом – створила електронну копію банківської картки потерпілого та зняла з неї ще 19 500 грн.

Згодом потерпілі звернулися до поліції. Правоохоронці викрили неповнолітню шахрайку.

Під час суду студентка розкаялася. Вона пояснила, що гроші їй були потрібні, бо у родині були фінансові проблеми. Втім, мати неповнолітньої спростувала слова доньки та вважає, що в них достатньо грошей, а про злочин дівчини дізналася від правоохоронців.