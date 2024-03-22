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  • Стрельба под Москвой – сознательная провокация Путина, о которой предупреждало международное сообщество, — ГУР

Стрельба под Москвой – сознательная провокация Путина, о которой предупреждало международное сообщество, — ГУР

Сегодня 21:23
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Под Москвой произошел теракт.

Новости Днепра про Стрельба под Москвой – сознательная провокация Путина, о которой предупреждало международное сообщество, - ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество, пишет «Украинская правда«.

Такой комментарий журналистам предоставил представитель ГУР Андрей Юсов. Разведчик отметил, что Путин начинал свою карьеру с терактов и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить.

Теракт в Подмосковье – что известно?

Вечером 22 марта в городе Красногорской Московской области в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Сейчас так называемые росСМИ говорят о 40 убитых и нескольких сотнях раненых. В помещении вспыхнул пожар, и есть угроза обрушения конструкций.

На место прибыли российские силовики, идущие на штурм здания, потому что внутри остаются террористы. В то же время есть сообщения, что четыре стрелка, устроившие теракт, уже покинули помещение концертного зала.

Отметим, 8 марта посольство США в России и МИД Британии предупредили о возможных терактах в Москве.

До 6200 человек могли находиться в Крокус Сити Холле на момент стрельбы. Паблики дают разную информацию по жертвам — от 18 погибших и по меньшей мере 43 раненых.

Белый дом после заявлений росСМИ о причастности Украины к теракту подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Украина, борющаяся с российским вторжением, причастна к смертоносному нападению на концертный зал в Подмосковье.

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Новости Днепра про Стрельба под Москвой – сознательная провокация Путина, о которой предупреждало международное сообщество, - ГУРУкраїнська Новости Днепра про Стрельба под Москвой – сознательная провокация Путина, о которой предупреждало международное сообщество, - ГУРРусский

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