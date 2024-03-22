Стрілянина під Москвою – свідома провокація Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота, – ГУР

Під Москвою стався теракт.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков’ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота, пише “Українській правді“.

Такий коментар журналістам надав представник ГУР Андрій Юсов. Розвідник зауважив, що Путін починав свою кар’єру з терактів і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити.

Теракт у Підмосков’ї – що відомо?

Увечері 22 березня у місті Красногорськ Московської області в концертному залі “Крокус Сіті Хол” перед концертом гурту “Пікнік” озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Нині так звані росЗМІ кажуть про 40 вбитих та кілька сотень поранених. У приміщенні спалахнула пожежа, і є загроза обвалу конструкцій.

На місце прибули російські силовики, які йдуть на штурм будівлі, бо всередині залишаються терористи. Водночас є повідомлення, що чотири стрілки, які влаштували теракт, вже покинули приміщення концертного залу.

Зауважимо, 8 березня посольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві.

До 6200 людей могли перебувати в “Крокус Сіті Холлі” на момент стрілянини. Пабліки дають різну інформацію по жертвах – від 18 загиблих та щонайменше 43 поранених.

Білий дім після заяв росЗМІ про причетність України до теракту наголосив, що не має жодних ознак того, що Україна, яка бореться з російським вторгненням, причетна до смертоносного нападу на концертний зал у Підмосков’ї.

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