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Ракетна атака по Дніпропетровщині: в лікарні померла восьмирічна дитина

Сьогодні 08:24
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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпропетровщині постійно збільшується.

Новости Днепра про Ракетна атака по Дніпропетровщині: в лікарні померла восьмирічна дитина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується.На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий ріг – постраждало 3 людей. Стільки ж у Синельниково. Серед них і 2 дітей, — сказано у повідомленні голови ОВА.

На жаль, в лікарні померла восьмирічна дівчина.

Редакція висловлює глибокі та щирі співчуття батькам та родичам дитини.

Нагадаємо, сьогодні зранку внаслідок ворожого влучання у Дніпрі попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.

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Новости Днепра про Ракетна атака по Дніпропетровщині: в лікарні померла восьмирічна дитинаУкраїнська

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