Ракетна атака по Дніпропетровщині: в лікарні померла восьмирічна дитина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується.На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий ріг – постраждало 3 людей. Стільки ж у Синельниково. Серед них і 2 дітей, — сказано у повідомленні голови ОВА.
На жаль, в лікарні померла восьмирічна дівчина.
Редакція висловлює глибокі та щирі співчуття батькам та родичам дитини.
Нагадаємо, сьогодні зранку внаслідок ворожого влучання у Дніпрі попередньо, 2 загиблих та 15 поранених.
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