Ракетна атака по Дніпропетровщині: в лікарні померла восьмирічна дитина

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпропетровщині постійно збільшується.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується.На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий ріг – постраждало 3 людей. Стільки ж у Синельниково. Серед них і 2 дітей, — сказано у повідомленні голови ОВА.