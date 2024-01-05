Викрили “політексперта”-зрадника, який виправдовував російські удари по Дніпру

СБУ викрила в Полтаві політексперта, який виправдовував російські удари по цивільним в Україні.

Полтавець працював на росЗМІ та готував замовні статті для російських інтернет-видань. На думку Служби безпеки України, яка затримала російського агента, зрадник влаштовував інформаційні диверсії проти України.

На замовлення російських спецслужб зрадник написав понад 60 статей, де виправдовував удари РФ по цивільним об’єктам. Матеріали публікували в росЗМІ, на кшталт “одна родіна” та “фонд стратегічної культури”.

Ці інформресурси функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення ворожої пропаганди на західні країни, зауважує СБУ. Основне завдання російського агента – відбілити виправдати повітряні атаки на Україну, які призвели до численних людських жертв.

Зокрема, мова йде про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві.

У статтях зрадник пробував дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави. Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

За свою роботу зрадник отримав 250 тисяч гривень.

Крім праці на росЗМІ, полтавець створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою “російська громада Полтавщини”.

Таким чином він потрапив у поле зору російської розвідки, яка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

Зраднику тепер загрожує довічне ув’язнення.

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