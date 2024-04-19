У Дніпрі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: 2 загиблих та 15 поранених, – ОВА

Внаслідок ворожого влучання загорілася п’ятиповерхівка, вона частково зруйнована.
У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених, — йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.
Під масованою атакою знаходилась і Дніпропетровська область.
Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання, — додав Сергій Лисак.
Інфраструктурний об’єкт пошкодили на Криворіжжі, руйнування на Синельниковщині, там загинула жінка.
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