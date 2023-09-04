Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс

В Кривом Роге на микрорайоне Солнечный живет огромная семья крыс.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Для местных жителей грызуны уже стали настоящими звездами: некоторые их подкармливают, а некоторые даже показывают детям.
Отмечается, что эти крысы не обычные, а из зоомагазина, который закрылся в начале полномасштабного вторжения. Два грызуна не только смогли выжить на улице, но и создали настоящую семью.
В комментариях под постом криворожцы призывают неравнодушных взять крыс домой, ведь они «очень милые и умные».
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