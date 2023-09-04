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  • Стали місцевими “зірками”: у Кривому Розі на вулиці мешкає родина пацюків

Стали місцевими “зірками”: у Кривому Розі на вулиці мешкає родина пацюків

Сьогодні 09:00
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Ці пацюки не звичайні.

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У Кривому Розі на мікрорайоні Сонячний мешкає величезна родина пацюків.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Для місцевих мешканців гризуни вже стали справжніми зірками: дехто їх підгодовує, а дехто навіть показує дітям.

Зазначається, що ці пацюки не звичайні, а із зоокрамниці, яка зачинилася на початку повномасштабного вторгнення. Двоє гризунів не лише змогли вижити на вулиці, а й створили справжню родину.

У коментарях під дописом криворіжці закликають небайдужих взяти пацюків додому, адже вони “дуже милі та розумні”.

Новости Днепра про Стали місцевими

Новости Днепра про Стали місцевими

Новости Днепра про Стали місцевими

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