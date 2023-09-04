Стали місцевими “зірками”: у Кривому Розі на вулиці мешкає родина пацюків

Ці пацюки не звичайні.

У Кривому Розі на мікрорайоні Сонячний мешкає величезна родина пацюків.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Для місцевих мешканців гризуни вже стали справжніми зірками: дехто їх підгодовує, а дехто навіть показує дітям.

Зазначається, що ці пацюки не звичайні, а із зоокрамниці, яка зачинилася на початку повномасштабного вторгнення. Двоє гризунів не лише змогли вижити на вулиці, а й створили справжню родину.

У коментарях під дописом криворіжці закликають небайдужих взяти пацюків додому, адже вони “дуже милі та розумні”.

Читайте також:

Українська

Автор: