Стали місцевими “зірками”: у Кривому Розі на вулиці мешкає родина пацюків

У Кривому Розі на мікрорайоні Сонячний мешкає величезна родина пацюків.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Для місцевих мешканців гризуни вже стали справжніми зірками: дехто їх підгодовує, а дехто навіть показує дітям.
Зазначається, що ці пацюки не звичайні, а із зоокрамниці, яка зачинилася на початку повномасштабного вторгнення. Двоє гризунів не лише змогли вижити на вулиці, а й створили справжню родину.
У коментарях під дописом криворіжці закликають небайдужих взяти пацюків додому, адже вони “дуже милі та розумні”.
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