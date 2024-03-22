Стало известно, сколько ракет и дронов удалось сбить над Днепром и областью

В ночь на 22 марта Днепропетровщину атаковали дронами и ракетами. Воздушному командованию Схід над регионом удалось сбить 7 шахедов и 14 ракет.
Столько вражеского железа сегодня над областью сбили наши защитники неба, – написал Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего Украину в ночь на 22 марта атаковали 152 средствами поражения. Во время комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры Украины силам ПВО удалось сбить более 90 целей.
Среди них:
— 55 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131»;
— 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
— 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Всего наши защитники из ПВК «Схід» уничтожили 18 вражеских ракет: 2 типа Х-59, 16 единиц Х-101/555. Также ПВО области сбило 9 «шахедов».
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