Стало відомо, скільки ракет та дронів вдалося збити над Дніпром та областю

У ніч на 22 березня Дніпропетровщину атакували дронами та ракетами. Повітряному командуванню Схід над регіоном вдалося збити 7 шахедів та 14 ракет.
Стільки ворожого залізяччя сьогодні над областю збили наші оборонці неба, – написав Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загалом Україну в ніч на 22 березня атакували 152 засобами ураження. Під час комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України силам ППО вдалося збити понад 90 цілей.
Серед них:
– 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
– 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Усього наші захисники з ПвК
“Схід” знищили 18 ворожих ракет: 2 типу Х-59, 16 одиниць Х-101/555. Також ППО області збила 9 “шахедів”.
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