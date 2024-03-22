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Стало відомо, скільки ракет та дронів вдалося збити над Дніпром та областю

Сьогодні 11:11
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Дніпро та область у ніч на 22 березня відбивали повітряний напад.

Новости Днепра про Стало відомо, скільки ракет та дронів вдалося збити над Дніпром та областю

У ніч на 22 березня Дніпропетровщину атакували дронами та ракетами. Повітряному командуванню Схід над регіоном вдалося збити 7 шахедів та 14 ракет.

Стільки ворожого залізяччя сьогодні над областю збили наші оборонці неба, – написав Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загалом Україну в ніч на 22 березня атакували 152 засобами ураження. Під час комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України силам ППО вдалося збити понад 90 цілей.

Серед них:

– 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
– 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Усього наші захисники з ПвК
“Схід” знищили 18 ворожих ракет: 2 типу Х-59, 16 одиниць Х-101/555. Також ППО області збила 9 “шахедів”.

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Новости Днепра про Стало відомо, скільки ракет та дронів вдалося збити над Дніпром та областюУкраїнська

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