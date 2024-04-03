Срочно: в Днепре из-за ракетного обстрела обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

В Днепре из-за вчерашнего ракетного обстрела обесточены некоторые дома.
Об этом сообщили в Центральной энергетической компании.
Речь идет о таких адресах:
Уважаемые потребители! Сообщаем, что в Днепре из-за технологического нарушения в сетях основного потребителя, вызванного ракетным обстрелом, обесточены дома. Наша аварийная бригада, совместно с аварийной бригадой основного потребителя, уже работают над устранением повреждения, — отметили в ЦЭК.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре отключат свет на 8 часов.
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