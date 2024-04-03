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Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годин

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годин

Сьогодні, 3 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
  • вул. Незалежності (Титова): 16, 18-Б, 20, 22, 24, 28, 30;
  • вул. Данила Нечая: 17, 21, 23, 25 (додалась).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годинУкраїнська

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