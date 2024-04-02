Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Внаслідок удару частково потрощено обласний коледж.

Під час ракетного удару 2 квітня вибуховою хвилею потрощило обласний коледж.

За словами голови облради Миколи Лукашука, потрощена їдальня, актова зала, фасад та вікна. Діти чимдуж бігли в укриття після вибуху. Позалишали відкриті зошити, підручники та перекуси прямо на партах.

До сьогоднішнього вечора тут було комфортне середовище для навчання. А тепер – побитий посуд, стіни, поламані навпіл двері. Втім, головне – всі живі. Поранення отримали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття, – написав Лукашук.

Більшість учнів вже були в укритті. Завдяки цьому вдалося уникнути серйозних наслідків.

Частина дітей, які навчаються в коледжі – переселенці, тому живуть в навчальному закладі цілодобово.

Лукашук показав навчальний заклад зсередини.

Нагадаємо, кількість постраждалих зросла до 18 людей. 12 із них у лікарні. Крім коледжу сильно пошкоджені дитсадочок та будинки.

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