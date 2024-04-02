Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні 21:13
просмотров

Внаслідок удару частково потрощено обласний коледж.

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Під час ракетного удару 2 квітня вибуховою хвилею потрощило обласний коледж. 

За словами голови облради Миколи Лукашука, потрощена їдальня, актова зала, фасад та вікна. Діти чимдуж бігли в укриття після вибуху. Позалишали відкриті зошити, підручники та перекуси прямо на партах.

До сьогоднішнього вечора тут було комфортне середовище для навчання. А тепер – побитий посуд, стіни, поламані навпіл двері. Втім, головне – всі живі. Поранення отримали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття, – написав Лукашук. 

Більшість учнів вже були в укритті. Завдяки цьому вдалося уникнути серйозних наслідків. 

Частина дітей, які навчаються в коледжі – переселенці, тому живуть в навчальному закладі цілодобово.

Лукашук показав навчальний заклад зсередини.

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)

 

Нагадаємо, кількість постраждалих зросла до 18 людей. 12 із них у лікарні. Крім коледжу сильно пошкоджені дитсадочок та будинки.

Читайте також:

Новости Днепра про Як зсередини виглядає коледж, який потрощило внаслідок ракетної атаки по Дніпру (ФОТО)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:46
    Уже 18 постраждалих через удар по Дніпру: в якому вони стані

    Наразі в лікарнях 12 людей, які постраждали через удар по…

    “Пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка”: Зеленський відреагував на удар по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:08
    “Пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка”: Зеленський відреагував на удар по Дніпру

    Зеленський відреагував на інформацію про ураження ракетою дитсадка та коледжу…

    Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:37
    Внаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджені дитсадок, коледж та підприємство (ФОТО, ВІДЕО)

    Поліція та ДСНС показали фото та відео з місця ракетної…

    У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладу

    У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на житловий квартал.

    Наверх