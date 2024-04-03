Терміново: у Дніпрі через ракетний обстріл знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

У Дніпрі через вчорашній ракетний обстріл знеструмлено деякі будинки.
Про це повідомили у Центральній енергетичній компанії.
Йдеться про такі адреси:
Шановні споживачі! Повідомляємо, що у Дніпрі через технологічне порушення в мережах основного споживача, спричинене ракетним обстрілом, знеструмлено будинки. Наша аварійна бригада, сумісно з аварійною бригадою основного споживача, вже працюють над усуненням пошкодження, – зазначили в ЦЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годин.
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