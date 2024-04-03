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  • Терміново: у Дніпрі через ракетний обстріл знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Терміново: у Дніпрі через ракетний обстріл знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Сьогодні 08:36
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Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження.

Новости Днепра про Терміново: у Дніпрі через ракетний обстріл знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

У Дніпрі через вчорашній ракетний обстріл знеструмлено деякі будинки.

Про це повідомили у Центральній енергетичній компанії.

Йдеться про такі адреси:

  • просп. Богдана Хмельницького: 118, 120, 126.

Шановні споживачі! Повідомляємо, що у Дніпрі через технологічне порушення в мережах основного споживача, спричинене ракетним обстрілом, знеструмлено будинки. Наша аварійна бригада, сумісно з аварійною бригадою основного споживача, вже працюють над усуненням пошкодження, – зазначили в ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 8 годин.

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