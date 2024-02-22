Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

Наша гордость!

С 12 по 15 февраля в Киеве прошел чемпионат Украины по прыжкам на батуте среди юниоров и юниорок.

На этих соревнованиях днепровские спортсмены завоевали 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

«Золото» и два «серебра» у Алексея Ищенко. Также «серебро» у Софии Опанасенко, Анны Гармаш, Дениса Данекина, Романа Борисюка. По две «бронзы» у Полины Деркач и Киры Зыкиной, по одной «бронзе» — у Полины Коваленко и Виктории Ивановой.

Отмечается, что спортсмены — воспитанники спортивной школы №2.

Поздравляем и желаем новых побед!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: