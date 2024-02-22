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  • Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

Сегодня 10:55
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Наша гордость!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

С 12 по 15 февраля в Киеве прошел чемпионат Украины по прыжкам на батуте среди юниоров и юниорок.

На этих соревнованиях днепровские спортсмены завоевали 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

«Золото» и два «серебра» у Алексея Ищенко. Также «серебро» у Софии Опанасенко, Анны Гармаш, Дениса Данекина, Романа Борисюка. По две «бронзы» у Полины Деркач и Киры Зыкиной, по одной «бронзе» — у Полины Коваленко и Виктории Ивановой.

Отмечается, что спортсмены — воспитанники спортивной школы №2.

Поздравляем и желаем новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

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