Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по прыжкам на батуте

С 12 по 15 февраля в Киеве прошел чемпионат Украины по прыжкам на батуте среди юниоров и юниорок.
На этих соревнованиях днепровские спортсмены завоевали 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
«Золото» и два «серебра» у Алексея Ищенко. Также «серебро» у Софии Опанасенко, Анны Гармаш, Дениса Данекина, Романа Борисюка. По две «бронзы» у Полины Деркач и Киры Зыкиной, по одной «бронзе» — у Полины Коваленко и Виктории Ивановой.
Отмечается, что спортсмены — воспитанники спортивной школы №2.
Поздравляем и желаем новых побед!
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