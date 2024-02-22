Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)

В Днепре на набережной появилась дверь в никуда.

Днепр продолжает удивлять рандомными «артефактами» среди зеленых зон. Ранее в парке нашли гроб с парой роз, а на этот раз кто-то оставил вблизи реки дверь в никуда.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Деревянную дверь удалось заметить у реки в районе МакДональдза на кольце Победы.

Кто оставил здесь дверь и зачем – неизвестно. Возможно, кто-то решил таким образом избавиться от строительного мусора, чтобы не оставлять его у мусорников, а возможно это был реквизит для видео.

На дверях сохранился замок, поэтому можно было предположить, что это вход в другое измерение.

Стоит заметить, что до ближайшего дома достаточно далеко, поэтому владельцу дверей пришлось преодолеть немалый путь, чтобы оставить их именно здесь.

Напомним, на Победе-6 возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: