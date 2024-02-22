Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)

Сегодня 11:29
просмотров

В Днепре на набережной появилась дверь в никуда.

Новости Днепра про Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)

Днепр продолжает удивлять рандомными «артефактами» среди зеленых зон. Ранее в парке нашли гроб с парой роз, а на этот раз кто-то оставил вблизи реки дверь в никуда.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Деревянную дверь удалось заметить у реки в районе МакДональдза на кольце Победы.

Кто оставил здесь дверь и зачем – неизвестно. Возможно, кто-то решил таким образом избавиться от строительного мусора, чтобы не оставлять его у мусорников, а возможно это был реквизит для видео.

На дверях сохранился замок, поэтому можно было предположить, что это вход в другое измерение.

Стоит заметить, что до ближайшего дома достаточно далеко, поэтому владельцу дверей пришлось преодолеть немалый путь, чтобы оставить их именно здесь.

Новости Днепра про Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)

Новости Днепра про Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)

Новости Днепра про Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)

Напомним, на Победе-6 возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных.

Читайте также:

Новости Днепра про Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дверь в другое измерение: в Днепре у реки заметили странную находку (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото
Новости Днепра
Сегодня 12:39
Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Сегодня чтобы покататься на различных аттракционах в парке Шевченко в…

В сети показали редкие фото исчезнувшего поселка на территории Днепра
Новости Днепра
Сегодня 12:21
В сети показали редкие фото исчезнувшего поселка на территории Днепра

Блогер из Днепра показал редкие фото исчезнувшего селения.

Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль
Новости Днепра
Вчера 21:54
Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль

В Днепровском районе сгорел автомобиль.

В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 21:32
В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)

В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.

Последние новости

Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото
Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Сегодня чтобы покататься на различных аттракционах в парке Шевченко в Днепре необходимо идти на его «островную» часть. Раньше такие развлечение были доступны также и на «материковой» территории парка.

Сегодня 12:39
1
просмотров
В сети показали редкие фото исчезнувшего поселка на территории Днепра
В сети показали редкие фото исчезнувшего поселка на территории Днепра

Блогер из Днепра показал редкие фото исчезнувшего селения.

Сегодня 12:21
2
просмотров
В Каменском продают бывшее здание госбанка за 550 тыс долларов
В Каменском продают бывшее здание госбанка за 550 тыс долларов

Здание, где когда-то размещался Госбанк Каменского, продают.

Сегодня 10:47
1
просмотров
На Днепропетровщине приземлили 3 вражеских «шахеда»
На Днепропетровщине приземлили 3 вражеских «шахеда»

Россияне снова пытались атаковать Днепропетровщину беспилотниками.

Сегодня 07:49
3
просмотров
Адресов стало больше: где сегодня в Днепре снова будут планово выключать свет
Адресов стало больше: где сегодня в Днепре снова будут планово выключать свет

Зарядите все!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 22 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 22 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль
Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль

В Днепровском районе сгорел автомобиль.

Вчера 21:54
4
просмотров
В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)
В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)

В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.

Вчера 21:32
6
просмотров
В Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади
В Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади

Ливневую канализацию на Европейские площади ломают "автохамы".

Вчера 20:48
6
просмотров
В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)
В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

В Днепре заметили трамвайного зацепера.

Вчера 20:11
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх