Навсегда 31: в бою за Украину погиб младший сержант с Днепропетровщины Игорь Власов

Игорь был инструктором учебного ремонтного взвода учебной роты подготовки специалистов технического обеспечения одной из воинских частей.

Об этом сообщили на ФБ-странице Самарского РТЦК и СП

12 февраля 2024 года возле н. п. Ивановское Донецкой области погиб младший сержант с Днепропетровщины Игорь Власов. Теперь ему навсегда 31 год.

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