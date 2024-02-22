Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Наша гордість!

З 12 до 15 лютого у Києві пройшов чемпіонат України зі стрибків на батуті серед юніорів та юніорок.

На цих змаганнях дніпровські спортсмени вибороли 13 медалей: 1 золоту, 6 срібних та 6 бронзових.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

“Золото” та два “срібла у Олексія Іщенка. Також “срібло” у Софії Опанасенко, Ганни Гармаш, Дениса Данекіна, Романа Борисюка. По дві “бронзи” у Поліни Деркач та Кіри Зикіной, по одній “бронзі” – у Поліни Коваленко та Вікторії Іванової.

Зазначається, що спортсмени – вихованці спортивної школи №2.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Читайте також:

Українська

Автор: