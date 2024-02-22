Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Сьогодні 10:55
просмотров

Наша гордість!

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

З 12 до 15 лютого у Києві пройшов чемпіонат України зі стрибків на батуті серед юніорів та юніорок.

На цих змаганнях дніпровські спортсмени вибороли 13 медалей: 1 золоту, 6 срібних та 6 бронзових.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

“Золото” та два “срібла у Олексія Іщенка. Також “срібло” у Софії Опанасенко, Ганни Гармаш, Дениса Данекіна, Романа Борисюка. По дві “бронзи” у Поліни Деркач та Кіри Зикіной, по одній “бронзі” – у Поліни Коваленко та Вікторії Іванової.

Зазначається, що спортсмени – вихованці спортивної школи №2.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України зі стрибків на батутіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:29
Двері в інший вимір: у Дніпрі біля річки помітили дивну знахідку (ФОТО)

У Дніпрі на набережній з'явилися двері в нікуди.

У Дніпрі на Святослава Хороброго неповнолітній скутерист-кур’єр потрапив під колеса Toyota (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:23
У Дніпрі на Святослава Хороброго неповнолітній скутерист-кур’єр потрапив під колеса Toyota (ВІДЕО)

15-річний хлопець їхав з рюкзаком однієї зі служб доставки.

В яких випадках мешканцям Дніпра не зарахують страховий стаж і що тоді робити
Новини Дніпра
Сьогодні 10:01
В яких випадках мешканцям Дніпра не зарахують страховий стаж і що тоді робити

Важлива інформація!

Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло

Зарядіть все!

Наверх