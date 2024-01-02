Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Атлеты Днепропетровщины за 2023 год завоевали на международных соревнованиях более 200 медалей, из них более 70 – золотые.
Кроме того, наши спортсмены получили 6 лицензий на участие в летних Олимпийских играх-2024. Это легкоатлеты Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова, пловцы Денис Кесиль и Александр Желтяков, а также стрелок Денис Кушниров.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также представители региона завоевали и полтора десятка путевок на Паралимпиаду.
Сильные и упорные. Они прославляют Украину по всему миру. Будем болеть за наших! – добавил Лысак.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!
Отметим, летние Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа.
Читайте также:
Автор:
Вечная слава Герою!
Россияне ночью снова терроризировали Днепропетровщину.
Тревога объявлена по всей Украине!
К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".
Январь удивляет.
В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал в ДТП.
Вечная слава Герою!
Россияне ночью снова терроризировали Днепропетровщину.
Света не будет с 8:00 до 17:00!
Тревога объявлена по всей Украине!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре первый день нового года был достаточно насыщенным.
В Днепре аномальное тепло продолжает пробуждать весенние растения.
К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!