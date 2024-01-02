Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Сегодня 12:09
просмотров

Наша гордость!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Атлеты Днепропетровщины за 2023 год завоевали на международных соревнованиях более 200 медалей, из них более 70 – золотые.

Кроме того, наши спортсмены получили 6 лицензий на участие в летних Олимпийских играх-2024. Это легкоатлеты Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова, пловцы Денис Кесиль и Александр Желтяков, а также стрелок Денис Кушниров.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Ярослава Магучих.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Михаил Кохан.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Анна Рыжикова.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Денис Кесиль.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Александр Желтяков.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Денис Кушниров.

Также представители региона завоевали и полтора десятка путевок на Паралимпиаду.

Сильные и упорные. Они прославляют Украину по всему миру. Будем болеть за наших! – добавил Лысак.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

Отметим, летние Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа.

Читайте также:

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в ОлимпиадеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в ОлимпиадеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына
Новости Днепра
Сегодня 09:24
Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

Вечная слава Герою!

Ночью на Днепропетровщине ПВО уничтожила 6 беспилотников: обломки повредили линию электропередач
Новости Днепра
Сегодня 07:44
Ночью на Днепропетровщине ПВО уничтожила 6 беспилотников: обломки повредили линию электропередач

Россияне ночью снова терроризировали Днепропетровщину.

Перейдите в безопасные места: сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине
Новости Днепра
Сегодня 06:37
Перейдите в безопасные места: сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине

Тревога объявлена по всей Украине!

Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»
Новости Днепра
Вчера 20:50
Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»

К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".

Последние новости

Из-за аномального тепла во дворах Днепра в январе расцвели стокротки (ФОТО)
Из-за аномального тепла во дворах Днепра в январе расцвели стокротки (ФОТО)

Январь удивляет.

Сегодня 11:23
3
просмотров
Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП
Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП

В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал в ДТП.

Сегодня 10:40
3
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына
Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

Вечная слава Герою!

Сегодня 09:24
5
просмотров
Ночью на Днепропетровщине ПВО уничтожила 6 беспилотников: обломки повредили линию электропередач
Ночью на Днепропетровщине ПВО уничтожила 6 беспилотников: обломки повредили линию электропередач

Россияне ночью снова терроризировали Днепропетровщину.

Сегодня 07:44
3
просмотров
Первое отключение в 2024 году: где сегодня в Днепре не будет света
Первое отключение в 2024 году: где сегодня в Днепре не будет света

Света не будет с 8:00 до 17:00!

Сегодня 07:23
3
просмотров
Перейдите в безопасные места: сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине
Перейдите в безопасные места: сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине

Тревога объявлена по всей Украине!

Сегодня 06:37
5
просмотров
Погода на 2 января: в Днепре будет облачно, но без осадков
Погода на 2 января: в Днепре будет облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Каким был в Днепре первый день 2024 года в фото
Каким был в Днепре первый день 2024 года в фото

В Днепре первый день нового года был достаточно насыщенным.

Вчера 22:13
7
просмотров
В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)
В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

В Днепре аномальное тепло продолжает пробуждать весенние растения.

Вчера 21:25
8
просмотров
Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»
Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»

К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".

Вчера 20:50
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх