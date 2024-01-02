Спортсмены из Днепра и области получили 6 лицензий на участие в Олимпиаде

Наша гордость!

Атлеты Днепропетровщины за 2023 год завоевали на международных соревнованиях более 200 медалей, из них более 70 – золотые.

Кроме того, наши спортсмены получили 6 лицензий на участие в летних Олимпийских играх-2024. Это легкоатлеты Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова, пловцы Денис Кесиль и Александр Желтяков, а также стрелок Денис Кушниров.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также представители региона завоевали и полтора десятка путевок на Паралимпиаду.

Сильные и упорные. Они прославляют Украину по всему миру. Будем болеть за наших! – добавил Лысак.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!

Отметим, летние Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: