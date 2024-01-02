Спортсмени з Дніпра та області здобули 6 ліцензій на участь в Олімпіаді

Атлети Дніпропетровщини за 2023 рік вибороли на міжнародних змаганнях понад 200 медалей, з них понад 70 – золоті.
Крім того, наші спортсмени здобули 6 ліцензій на участь у літніх Олімпійських іграх-2024. Це легкоатлети Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Ганна Рижикова, плавці Денис Кисіль та Олександр Желтяков, а також стрілець Денис Кушніров.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також представники регіону вибороли й півтора десятки путівок на Паралімпіаду.
Сильні та наполегливі. Вони прославляють Україну по всьому світу. Вболіваймо за наших! – додав Лисак.
Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових перемог!
Зазначимо, літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі 26 липня-11 серпня.
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