Спортсмени з Дніпра та області здобули 6 ліцензій на участь в Олімпіаді

Наша гордість!

Атлети Дніпропетровщини за 2023 рік вибороли на міжнародних змаганнях понад 200 медалей, з них понад 70 – золоті.

Крім того, наші спортсмени здобули 6 ліцензій на участь у літніх Олімпійських іграх-2024. Це легкоатлети Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Ганна Рижикова, плавці Денис Кисіль та Олександр Желтяков, а також стрілець Денис Кушніров.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також представники регіону вибороли й півтора десятки путівок на Паралімпіаду.

Сильні та наполегливі. Вони прославляють Україну по всьому світу. Вболіваймо за наших! – додав Лисак.

Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових перемог!

Зазначимо, літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі 26 липня-11 серпня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: