Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах

Искренние поздравления чемпионке! Так держать!

12-летняя спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах.

Соревнования проходили в Париже, в них приняли участие более 500 спортсменов из Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Украины, Молдовы, Польши, Бельгии, Румынии, Франции, Ирана, Японии, Канады и Перу.

Наша Доминика Лиховская стала второй в своем дивизионе.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

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