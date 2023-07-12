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  • Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах

Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах

Сегодня 08:00
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Искренние поздравления чемпионке! Так держать!

Новости Днепра про Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах

12-летняя спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликах.

Соревнования проходили в Париже, в них приняли участие более 500 спортсменов из Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Украины, Молдовы, Польши, Бельгии, Румынии, Франции, Ирана, Японии, Канады и Перу.

Наша Доминика Лиховская стала второй в своем дивизионе.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

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Новости Днепра про Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликахУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка из Кривого Рога завоевала «серебро» на Кубке мира по фигурному катанию на роликахРусский

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