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  • Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах

Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах

Сьогодні 08:00
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Щирі вітання чемпіонці! Дякуємо за цілеспрямованість і завзятість. Так тримати!

Новости Днепра про Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах

12-річна спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах.

Змагання проходили у Парижі , участь у них взяли понад 500 спортсменів з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, України, Молдови, Польщі, Бельгії, Румунії, Франції, Ірану, Японії, Канади та Перу.

Наша Домініка Ліховська стала другою у своєму дивізіоні.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

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Новости Днепра про Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликахУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликахРусский

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