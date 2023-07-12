12-річна спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах.
Змагання проходили у Парижі , участь у них взяли понад 500 спортсменів з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, України, Молдови, Польщі, Бельгії, Румунії, Франції, Ірану, Японії, Канади та Перу.
Наша Домініка Ліховська стала другою у своєму дивізіоні.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
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