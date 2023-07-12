Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах

Щирі вітання чемпіонці! Дякуємо за цілеспрямованість і завзятість. Так тримати!

12-річна спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на Кубку світу з фігурного катання на роликах.

Змагання проходили у Парижі , участь у них взяли понад 500 спортсменів з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, України, Молдови, Польщі, Бельгії, Румунії, Франції, Ірану, Японії, Канади та Перу.

Наша Домініка Ліховська стала другою у своєму дивізіоні.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

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