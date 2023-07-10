Спортсменка из Днепра завоевала золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо

Спортсменка с Днепропетровщины завоевала золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо, который в эти выходные проходил в г. Таллин (Эстония).
Руслана Булавина, представительница школы высшего спортивного мастерства Днепропетровского областного совета, выступала в составе сборной Украины и добыла в борьбе золото в весовой категории +78 кг.
Поздравляем нашу чемпионку, тренерский коллектив и областную федерацию дзюдо!
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Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
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