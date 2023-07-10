Спортсменка из Днепра завоевала золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спортсменка с Днепропетровщины завоевала золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо, который в эти выходные проходил в г. Таллин (Эстония).

Руслана Булавина, представительница школы высшего спортивного мастерства Днепропетровского областного совета, выступала в составе сборной Украины и добыла в борьбе золото в весовой категории +78 кг.

Поздравляем нашу чемпионку, тренерский коллектив и областную федерацию дзюдо!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: