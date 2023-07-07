В Кривом Роге судили женщину, которая избила соседку палкой: что решили

19 апреля около 12:30 между двумя соседками возникла очередная ссора на бытовой почве. Одна из женщин схватила палку и избила оппонентку.
Пострадавшая обратилась в больницу и полицию с заявлением об избиении.
Об этом случае говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
По выводам экспертов, потерпевшая получила более пяти ударов по телу, в основном удары были по груди и рукам. Синяки на молочных железах, ушибленные раны пальцев судебно-медицинский эксперт классифицировал как «легкие телесные повреждения».
Недавно районный суд города вынес приговор подозреваемой женщине за умышленный физический ущерб по ч. 1 ст. 125 УК Украины и определил наказание в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.
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