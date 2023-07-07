Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге судили женщину, которая избила соседку палкой: что решили

Вчера 18:23
просмотров

Личная неприязнь между двумя соседками в Кривом Роге закончилась лечением одной из них и судебным разбирательством.

Новости Днепра про В Кривом Роге судили женщину, которая избила соседку палкой: что решили

19 апреля около 12:30 между двумя соседками возникла очередная ссора на бытовой почве. Одна из женщин схватила палку и избила оппонентку.

Пострадавшая обратилась в больницу и полицию с заявлением об избиении.

Об этом случае говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

По выводам экспертов, потерпевшая получила более пяти ударов по телу, в основном удары были по груди и рукам. Синяки на молочных железах, ушибленные раны пальцев судебно-медицинский эксперт классифицировал как «легкие телесные повреждения».

Недавно районный суд города вынес приговор подозреваемой женщине за умышленный физический ущерб по ч. 1 ст. 125 УК Украины и определил наказание в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге судили женщину, которая избила соседку палкой: что решилиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге судили женщину, которая избила соседку палкой: что решилиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку
Новости Днепра
Сегодня 10:13
Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Нужна ваша помощь!

4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший
Новости Днепра
Сегодня 08:06
4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший

Тревогу объявили в 01:28, отбой – в 05:20.

Могла сгореть заживо: в Никополе ГСЧС-ники спасли женщину из горящей квартиры
Новости Днепра
Вчера 17:54
Могла сгореть заживо: в Никополе ГСЧС-ники спасли женщину из горящей квартиры

Пострадавшая в больнице.

В Кривом Роге подросток застрял на берегу карьера, потому что травмировал ногу: его спасали ГСЧС-ники
Новости Днепра
Вчера 11:59
В Кривом Роге подросток застрял на берегу карьера, потому что травмировал ногу: его спасали ГСЧС-ники

В четверг, 6 июля, в 20:13 на линию "101" жители…

Последние новости

Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – ГУР
Враг продолжает минировать Запорожскую АЭС, – ГУР

Россияне используют мины советских образцов МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Сегодня 11:27
5
просмотров
Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку
Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

Нужна ваша помощь!

Сегодня 10:13
4
просмотров
500-й день полномасштабной войны: президент Украины побывал на острове Змеиный
500-й день полномасштабной войны: президент Украины побывал на острове Змеиный

Сегодня ровно 500 дней как мужественный украинский народ противостоит российским оккупантам.

Сегодня 09:38
4
просмотров
Очень много изменений: как в Днепре в субботу курсирует общественный транспорт
Очень много изменений: как в Днепре в субботу курсирует общественный транспорт

Важная информация!

Сегодня 09:02
7
просмотров
Нарядился как священник: в Болгарии пророссийский политик «напал» на кортеж Зеленского (ВИДЕО)
Нарядился как священник: в Болгарии пророссийский политик «напал» на кортеж Зеленского (ВИДЕО)

В четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии.

Сегодня 08:25
5
просмотров
4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший
4-часовая тревога: ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть попадания и пострадавший

Тревогу объявили в 01:28, отбой – в 05:20.

Сегодня 08:06
3
просмотров
Погода на 8 июля: в Днепре ожидается дождь
Погода на 8 июля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
8
просмотров
В Днепре выбрали лучший фонтан
В Днепре выбрали лучший фонтан

На фонтаны Днепра приезжают смотреть со всей Украины. «Одуванчик» стал лучшим в городе-миллионнике.

Вчера 22:05
7
просмотров
Скорбим по Герою: В боях за Украину погиб защитник с Днепропетровщины
Скорбим по Герою: В боях за Украину погиб защитник с Днепропетровщины

В жестоких боях против оккупантов погиб Андрей Загаевский из Новомосковска.

Вчера 22:00
5
просмотров
На Днепропетровщине спасли женщину из горящей квартиры
На Днепропетровщине спасли женщину из горящей квартиры

В Никополе из горящей квартиры спасли женщину. Она получила ожоги.

Вчера 21:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх