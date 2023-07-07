Могла сгореть заживо: в Никополе ГСЧС-ники спасли женщину из горящей квартиры

Пострадавшая в больнице.

Сегодня, 7 июля, в Никополе на улице Некрасова в одном из домов горела квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:17.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в комнате квартиры, расположенной на втором этаже. Существовала угроза распространения возгорания по всей площади жилья.

Возгорание локализовали в 13:28 и ликвидировали в 13:45. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель и повредил внутреннюю облицовку стен.

Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

Во время тушения возгорания ГСЧС-ники спасли 44-летнюю женщину. Пожарные на руках вынесли травмированную из горящей квартиры и передали медикам. Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – ожоги тела и отравление продуктами горения.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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