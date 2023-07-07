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В Днепре в «Винах мира» отказались обслуживать на украинском: комментарий магазина

Вчера 16:59
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Недавно в Facebook арт-директор книжного фестиваля Book Space Виктория Нарижная опубликовала пост, в котором жаловалась на то, что в одном из магазинов "Вина мира" в Днепре ее отказались обслуживать на украинском.

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К тому же продавцы сослались на Конституцию.

В магазине «Вина Мира» в городе Днепр по адресу улица Каменская, 40, двое молодых людей по имени Александр и Павел (свои фамилии они мне ожидаемо не поспешили сообщить) ОТКАЗАЛИСЬ обслуживать меня на украинском. Не просто отказались, а заявили, что своим требованием я нарушаю их конституционные права. Не просто заявили, а прямо цитировали мне Конституцию по уже открытой на телефоне ссылке с соответствующей статьей (видите, пацаны не просто вино продают, они на боевом посту, на защите прав угнетенного русскоязычного человека, подстерегают в засаде мерзких нацистов типа меня), и цитируют — внимание — СИНХРОННО ПЕРЕВОДЯ УКРАИНСКИЙ ТЕКСТ НА РУССКИЙ! – написала Виктория Нарижная.

После этого она подала жалобу языковому омбудсмену Тарасу Кременю.

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Но на этом история не закончилась.

Позже Виктория посетила магазин, где ей отказали в обслуживании на украинском, с журналистами. По ее словам, в магазине уже были абсолютно другие работники – с отличным украинским.

Менеджер Андрей рассказал нам, что бесстрашные рыцари русской словесности Павел и Александр больше у них не работают. На вопрос, почему я об этом узнаю только благодаря тому, что приехала с журналистами, а не через извинения руководства сети, ответа он предоставить не смог, – написала Виктория.

И добавила, что позже ей позвонила региональная менеджерка «Вин мира» Татьяна, которая попросила о личной встрече, потому что хотела бы принести извинения. Также Виктории позвонила менеджерка национального уровня «с извинениями, заверениями в патриотизме сети и обещаниями работать над качеством персонала».

После встречи с Татьяной, менеджером части магазинов «Вина мира» в Днепре, Виктория обновила свой пост:

Татьяна произвела на меня хорошее впечатление, была искренней в своих извинениях, открытой и непринужденной. Пришла не с пустыми руками, но и не с каким-нибудь неприлично дорогим подношением, в результате у меня осталось впечатление, что меня действительно хотели обрадовать подарком, а не купить благосклонность. Одним словом, конфликт разрешили быстро и грамотно, поэтому теперь, я надеюсь, с такой же скоростью и грамотностью будут воплощены новые подходы в работе с персоналом.

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Мы решили обратиться за комментарием к администрации магазинов «Вина мира».

Как сообщила нам администратор одного из магазинов Анна, они извинились перед Викторией. Кроме того, с персоналом провели беседу по обслуживанию клиентов на украинском языке.

Дал ли ответ на жалобу Виктории языковой омбудсмен – неизвестно.

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