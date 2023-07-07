В Днепре в «Винах мира» отказались обслуживать на украинском: комментарий магазина

К тому же продавцы сослались на Конституцию.
В магазине «Вина Мира» в городе Днепр по адресу улица Каменская, 40, двое молодых людей по имени Александр и Павел (свои фамилии они мне ожидаемо не поспешили сообщить) ОТКАЗАЛИСЬ обслуживать меня на украинском. Не просто отказались, а заявили, что своим требованием я нарушаю их конституционные права. Не просто заявили, а прямо цитировали мне Конституцию по уже открытой на телефоне ссылке с соответствующей статьей (видите, пацаны не просто вино продают, они на боевом посту, на защите прав угнетенного русскоязычного человека, подстерегают в засаде мерзких нацистов типа меня), и цитируют — внимание — СИНХРОННО ПЕРЕВОДЯ УКРАИНСКИЙ ТЕКСТ НА РУССКИЙ! – написала Виктория Нарижная.
После этого она подала жалобу языковому омбудсмену Тарасу Кременю.
Но на этом история не закончилась.
Позже Виктория посетила магазин, где ей отказали в обслуживании на украинском, с журналистами. По ее словам, в магазине уже были абсолютно другие работники – с отличным украинским.
Менеджер Андрей рассказал нам, что бесстрашные рыцари русской словесности Павел и Александр больше у них не работают. На вопрос, почему я об этом узнаю только благодаря тому, что приехала с журналистами, а не через извинения руководства сети, ответа он предоставить не смог, – написала Виктория.
И добавила, что позже ей позвонила региональная менеджерка «Вин мира» Татьяна, которая попросила о личной встрече, потому что хотела бы принести извинения. Также Виктории позвонила менеджерка национального уровня «с извинениями, заверениями в патриотизме сети и обещаниями работать над качеством персонала».
После встречи с Татьяной, менеджером части магазинов «Вина мира» в Днепре, Виктория обновила свой пост:
Татьяна произвела на меня хорошее впечатление, была искренней в своих извинениях, открытой и непринужденной. Пришла не с пустыми руками, но и не с каким-нибудь неприлично дорогим подношением, в результате у меня осталось впечатление, что меня действительно хотели обрадовать подарком, а не купить благосклонность. Одним словом, конфликт разрешили быстро и грамотно, поэтому теперь, я надеюсь, с такой же скоростью и грамотностью будут воплощены новые подходы в работе с персоналом.
Мы решили обратиться за комментарием к администрации магазинов «Вина мира».
Как сообщила нам администратор одного из магазинов Анна, они извинились перед Викторией. Кроме того, с персоналом провели беседу по обслуживанию клиентов на украинском языке.
Дал ли ответ на жалобу Виктории языковой омбудсмен – неизвестно.
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