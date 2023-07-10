Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Спортсменка з Дніпропетровщини виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо, який цими вихідними проходив у м. Таллінн (Естонія).

Руслана Булавіна, представниця школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровської обласної ради, виступала у складі збірної України і виборола золото у ваговій категорії +78 кг.

Щиро вітаємо нашу чемпіонку, тренерський колектив та обласну федерацію дзюдо!

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