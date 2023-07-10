Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Сьогодні 07:15
просмотров

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Спортсменка з Дніпропетровщини виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо, який цими вихідними проходив у м. Таллінн (Естонія).

Руслана Булавіна, представниця школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровської обласної ради, виступала у складі збірної України і виборола золото у ваговій категорії +78 кг.

Щиро вітаємо нашу чемпіонку, тренерський колектив та обласну федерацію дзюдо!

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдоУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра виборола золоту медаль на Кубку Європи з дзюдоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 12:30
КП «Інфо-рада-Дніпро» через систему закупівель придбало для ЗСУ найбільшу кількість дронів по Україні

Дніпро – лідер із закупівлі дронів для ЗСУ.

Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 9 липня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ
Новини Дніпра
08.07.2023 06:15
Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Наверх