Спортсменка из Днепра прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике: когда он состоится

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Чемпионат проходит в Будапеште. Ярослава стала лучшей в квалификации прыжков в высоту с результатом 1,92 метра. Теперь девушка будет бороться за титул чемпионки в финале, который состоится в воскресенье, 27 августа.
Поздравляем Ярославу с очередной победой! И ждем крутого результата в финале. Держим кулаки и желаем удачи! – написал Лукашук.
Отметим, финалистками ЧМ-2023 в прыжках в высоту стали: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (обе – Украина), Элеонор Паттерсон, Никола Олислагерс (обе – Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Елена Куличенко (Кипр), Лия Апостоловски (Словения), Надежда Дубовицкая (Казахстан), Кристина Гонзель (Германия), Солен Жикель (Франция).
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