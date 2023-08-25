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  • Спортсменка из Днепра прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике: когда он состоится

Спортсменка из Днепра прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике: когда он состоится

Сегодня 14:21
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Желаем девушке победы!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике: когда он состоится

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Чемпионат проходит в Будапеште. Ярослава стала лучшей в квалификации прыжков в высоту с результатом 1,92 метра. Теперь девушка будет бороться за титул чемпионки в финале, который состоится в воскресенье, 27 августа.

Поздравляем Ярославу с очередной победой! И ждем крутого результата в финале. Держим кулаки и желаем удачи! – написал Лукашук.

Отметим, финалистками ЧМ-2023 в прыжках в высоту стали: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (обе – Украина), Элеонор Паттерсон, Никола Олислагерс (обе – Австралия), Ламара Дистин (Ямайка), Морган Лейк (Великобритания), Вашти Каннингем (США), Елена Куличенко (Кипр), Лия Апостоловски (Словения), Надежда Дубовицкая (Казахстан), Кристина Гонзель (Германия), Солен Жикель (Франция).

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